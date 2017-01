È appena all'inizio l'indagine sulla morte del bambino di appena 4 anni deceduto sabato pomeriggio all'ospedale di Modena a causa di un malore, ma a sorpresa c'è già un indagato. La locale Procura del Repubblica che sta indagando sul caso, infatti, ha iscritto nel registro degli indagato la madre del piccolo ipotizzando addirittura un omicidio preterintenzionale. Al momento si tratterebbe di atto dovuto per consentire agli inquirenti ricostruire efficacemente e nel più breve temo possibile quanto accaduto al bambino, ma sicuramente l'indagine prende spunto dalla segnalazione dei medici che hanno visitato il piccolo constatato diversi ematomi rilevati sul suo corpo.

Proprio i lividi e estesi sul bimbo hanno fatto sospettare agli inquirenti che dietro il malore possa esserci stata una storia di abusi e violenze fisiche sul piccolo. La donna, una 27enne di origine moldava, nega però ogni addebito assicurando di non aver mai picchiato il figlio. La madre sostiene che il piccolo aveva avuto difficoltà digestive già da venerdì e che questi problemi si siano poi aggravati il giorno successivo fino all'improvviso malore e alla corsa in ospedale.

Erano stati gli stessi genitori a chiamare il 118 dicendo che il figlio aveva accusato un malore a causa di un problema gastrico. Nonostante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso, purtroppo per il bambino non c'è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Maggiore chiarezza probabilmente arriverà dai risultati dell'autopsia sul corpo del bimbo già disposta dall'autorità giudiziaria. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Guerzoni, sono affidate ai carabinieri.