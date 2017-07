Un bimbo di appena tre anni è precipitato dal nono piano di un palazzo mentre stava giocando: incredibilmente, malgrado il volo di oltre 20 metri, il piccolo è riuscito a sopravvivere riportando gravi lesioni e trascorrendo 20 giorni in coma, ma comunque rimanendo tenacemente attaccato alla vita. I medici dell’Ospedale Pediatrico San Michele, in Argentina, avevano avvertito i genitori: dopo un incidente del genere non vi sarebbe stata alcuna speranza in merito alle condizioni del piccolo, che sicuramente sarebbe deceduto.

La madre del bambino, Florencia, ha riferito che date le gravissime condizioni in cui versava suo figlio, non ha mai smesso di pregare insieme a tutta la sua famiglia, sapendo in cuor suo quanto fosse delicata la situazione e comunque preparandosi al peggio. La donna ha raccontato che però un giorno, mentre gli cantava una canzone, inaspettatamente il figlio ha riaperto gli occhi. Secondo quanto riferisce il giornale cattolico Aciprensa, i medici non riescono a darsi una spiegazione razionale e scientifica riguardo quanto accaduto, soprattutto per quanto riguarda il tempestivo recupero del bambino di tutte le funzioni vitali. Evidentemente, però, il temperamento del piccolo unito alle cure a cui è stato sottoposto hanno sortito gli effetti sperati.