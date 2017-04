Un bimbo di due anni, Korbin Edwards, di Kansas City, nel Missouri, è stato punito barbaramente dall'ex-compagno di sua madre per aver sporcato il pannolino: Daniel Rose, ex soldato di 32 anni, lo ha immerso in una vasca di acqua bollente causandogli ustioni di terzo grado. Ma il bimbo ha lottato duramente ed è riuscito a sopravvivere, tornando anche camminare in maniera autonoma.

I fatti risalgono a quattro anni fa. La madre era andata a lavoro e aveva lasciato il figlioletto al suo compagno, quando ha ricevuto un messaggio in cui l'uomo le diceva che Korbin aveva una "strana eruzione cutanea". La donna si è fatta inviare una foto e vedendo che era molto rosso dalla vita ai piedi, si è precipitata a casa e lo ha portato in ospedale dove però i medici gli hanno diagnosticato ustioni di terzo grado su tutto il corpo.

“Quando sono tornata a casa era disteso sul divano, la sua pelle stava cadendo” ricorda la madre DJ Gilbert. Le bruciature hanno gravemente danneggiato lo stomaco e l'intestino del bimbo, costringendolo ad utilizzare un catetere per diverse settimane. “Per giorni non ha potuto mangiare, bere e andare in bagno da solo, e i medici non erano nemmeno sicuri potesse tornare a camminare” dice la madre. Ma miracolosamente Korbin, che ora ha sei anni, è tornato a camminare anche grazie all'incoraggiamento della genitrice.

Daniel Rose è stato condannato a 12 anni di carcere per l’aggressione. “Questo è uno dei peggiori casi di abusi su minore che mi sia mai capitato” ha detto il procuratore della contea di Platte, Eric Zahnd. "Questo bambino, senza dubbio, ha urlato di dolore dopo essere stato immerso nell’acqua bollente, ma invece di chiedere immediatamente l'assistenza medica, l’imputato ha cercato di coprire le tracce del suo crimine. Questo piccolo bambino porterà le cicatrici fisiche ed emozionali di questo terribile crimine per il resto della sua vita" ha aggiunto Zahnd al momento della condanna nei confronti di Rose.