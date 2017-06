Un bambino di dieci mesi è stato ucciso mentre era in compagnia di suo padre per le strade di Houston, Texas. La polizia ora è sulle tracce di tre uomini, probabilmente armati, per l’omicidio di Messiah Justice Marshall ammazzato barbaramente con un colpo di pistola mentre si trovava all’esterno di un complesso di appartamenti mercoledì scorso.

Il padre di 22 anni ha spiegato che stava aiutando il figlioletto a camminare quando è avvenuto il dramma, ha detto un portavoce della Houston Police Department. L’uomo ha detto di essersi accorto della sparatoria e di aver preso il piccolo in braccio per cercare di mettersi al riparo, ma uno dei colpi di pistola sparati dai tre uomini lo hanno raggiunto e ucciso. L'uomo ha raccontato sconvolto alla polizia quello che è accaduto e si crede, come riporta anche il Sun, che Messiah sia rimasto vittima di un regolamento di conti tra bande. Anche la madre del piccolo ha assistito alla scioccante scena dalla finestra del suo appartamento.

I genitori hanno già aperto una raccolta di fondi online per provvedere al supporto dei cari e al funerale del piccolo. In un paio d’ore sono stati raccolti oltre 1.500 dollari. “Quel bambino sorrideva ogni volta che lo guardavi. Era il bambino più dolce che abbia mai visto. Come si fa a prendere una vita innocente? Devi essere solo un vigliacco” ha detto il nonno di Messiah. La polizia ha fatto sapere di essere sulle tracce di “tre maschi neri, tutti di circa 20 anni”.