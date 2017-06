Niente cibo in mensa e niente scuolabus per tutti i bambini i cui genitori non pagano regolarmente la retta scolastica al comune. La netta presa di posizione dell'amministrazione comunale di un paesino in provincia di Bologna e al centro di un vivace dibattito in questi giorni in Emilia Romagna tra chi difende l'operato del primo cittadino e chi denuncia un comportamento sopra le righe. È quanto accaduto a San Giovanni in Persiceto, paese alle porte del capoluogo emiliano, che con il nuovo regolamento scolastico approvato dal consiglio comunale ha riportato alla ribalta un tema già molto discusso.

"Non si possono far ricadere sui bambini le responsabilità di genitori inadempienti" hanno accusato alcuni tra cui i sindcati. "Le famiglie in difficoltà le aiuteremo. Ma basta coi furbetti che se ne approfittano della collettività, tanto paga il Comune. Noi vogliamo colpire quelli che girano in Bmw o hanno l’ultima versione dell’iPad e poi non pagano la mensa per il figlio. È una questione di equità", ha replicato il sindaco Lorenzo Pellegatti difendendo la scelta e precisando alcuni meccanismi del provvedimento.

"Non è che se uno non paga per un mese o due non diamo da mangiare al figlio a scuola. Il servizio sarà interrotto solo a fine anno, non saranno accettate cioè le iscrizioni per quello successivo. E questo solo dopo aver verificato che non si tratti di famiglie in difficoltà tali da dover essere seguite dai servizi sociali. Ripeto, si vuole colpire chi non vuole pagare", ha sottolineato infatti il primo cittadino ricordando che solo l'anno scorso le famiglie che non hanno pagato i servizi scolastici sono state 280 e che le mancate rette pesano per quasi 163mila euro sulle casse pubbliche.