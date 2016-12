Maria Sofia, 9 anni, e Gaia, 7 anni, sono morte per “asfissia meccanica violenta”, strangolate con le mani. È quanto è emerso da una prima ispezione cadaverica condotta sui corpicini delle due bambine uccise dalla loro mamma, la quarantunenne Giuseppe Savatta, a Gela. Avrebbe detto la verità, dunque, la mamma delle bimbe, che ha confessato il terribile delitto affermando di non aver usato per le figlie la candeggina ma che quella serviva per tentare a sua volta il suicidio. Il procuratore di Gela Asaro ha confermato che al momento sulle bambine non sono state riscontrate tracce di candeggina. Maggiori dettagli dell’autopsia si avranno tra sessanta giorni. Sul movente del duplice omicidio gli inquirenti non si sbilanciando: “Quello di Giuseppa Savatta è un profilo da valutare e approfondire dal punto di vista psichiatrico – ha spiegato Asaro – Non ci sono elementi concreti per capire che sarebbe potuta arrivare a questo gesto”. Al procuratore e al sostituto la donna, confessando il delitto, avrebbe detto che voleva stare sempre con le sue bambine ma che temeva di perderle. La crisi nel rapporto col marito non sarebbe stata determinante nella decisione di uccidere le figlie.

Quando verrà dimessa dall’ospedale Savatta andrà in carcere – Intanto è stato convalidato il fermo di Savatta: per lei l’accusa è di omicidio aggravato ai danni dei propri discendenti. Il gip ha confermato l'arresto in flagranza di reato e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Verrà rinchiusa appena uscirà dall’ospedale. Le indagini svolte dai carabinieri hanno sostanzialmente confermato la prima ricostruzione dei delitti. È stato il marito della donna, Vincenzo Trainito, ad aver trovato le figlie morte dopo essere tornato a casa dal lavoro intorno alle 13. Le piccole erano ancora in pigiama mentre sua moglie era nella vasca da bagno piena d'acqua e candeggina. Voleva suicidarsi con il flessibile della doccia e con un coltello ma lui lo ha impedito.