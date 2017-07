Un uomo di 63 anni è stato arrestato nella città americana di Haines, nello Stato dell'Alaska, dopo aver tentato di adescare una bambina di 7 anni con un cucciolo all’esterno di un supermercato. La polizia locale è intervenuta sul posto dopo aver ricevuto una chiamata d’emergenza nel pomeriggio di ieri. Qualcuno segnalava il tentativo di rapimento di un minore.

E’ emerso che il sospettato aveva lasciato la zona con un caravan. Gli agenti hanno subito rintracciato il mezzo lungo l'autostrada vicina e costretto il conducente allo stop. Le indagini hanno portato alla luce che l’uomo alla guida, Dale Collins, aveva cercato di attirare una bimba con un cagnolino nei pressi di un centro commerciale, mentre la piccola stava partecipando ad un evento di raccolta di fondi. “Guarda che carino questo cucciolo, dai viene qui, te lo faccio vedere” l’avrebbe avvicinata il 63enne. Collins ha ammesso di aver adescato la giovanissima e di averle poi chiesto: "dove è tuo padre a". Quindi l’ha invitata ad entrare nel suo camper. Alcuni adulti hanno però notato l’atteggiamento sospetto dell’uomo e hanno subito lanciato l’allarme.

Collins è stato quindi arrestato per aver tentato di adescare un minore di 12 anni. Il sospetto sarebbe originario di New York. Già noto alla polizia, in passato era stato fermato anche per guida in stato di ebbrezza, secondo l’Haines City Police. Ma il sospetto degli inquirenti è che l’uomo si sia macchiato anche di altri reati.