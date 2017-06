Un incredibile caso di mala sanità è stato raccontato dai media britannici: Sophie Burgess, una bambina di appena 11 mesi, è deceduta dopo che un medico le ha somministrato una massiccia dose di un farmaco, ben 5 volte superiore al limite massimo consentito per una bimba così piccola. Quando la bambina è arrivata in ospedale il medico dell'ospedale di Chertsey, a Surrey, dopo averla visitata ha stabilito che la terapia dovesse consistere in un'iniezione di fenitoina.

Sembra che l'infermiera avesse tentato di avvertire il dottore che la dose che stava somministrando era eccessiva e che la bimba poteva addirittura superare la crisi senza medicinale, ma il medico ha proseguito e poco dopo la piccola è morta. I fatti risalgono al giugno dello scorso anno ma in questi giorni sta giungendo a termine l'indagine che vede indagati diversi medici. L'autopsia sul corpo di Sophie ha infatti rivelato che la bimba sarebbe deceduta a causa di un'overdose del farmaco. La piccola per due mesi ha sofferto di infezioni e gravi crisi fino a quando il suo corpo non ce l'ha più fatta ed è morta. Malgrado appaiano evidenti le responsabilità dei medici la famiglia della bimba non è ancora riuscita a ottenere giustizia.