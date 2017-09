"Come posso smettere di piangere, mamma?". Una domanda straziante che una madre si è sentita porre dalla figlioletta di 4 anni violentata ripetutamente dal suo fratellastro. La donna inglese (la cui identità non è stata rivelata) ha raccontata la drammatica vicenda di fronte ai giudici del Tribunale per i minorenni di Brighton. Secondo le ricostruzioni, il ragazzino (che ora ha 14 anni) avrebbe stuprato in più di un’occasione la bimba mentre giocavano in casa, poi, per farla tacere le avrebbe regalato delle caramelle. Il giovane è stato riconosciuto colpevole e sarà condannato il mese prossimo.

“Ogni volta che sente il suo nome, mia figlia si inquieta. Si sveglia fino a 5 volte a notte terrorizzata” spiega la madre. “Si sveglia ancora piangendo e mi chiama. È stato devastante sentirla testimoniare. Ha sofferto molto. Vorrei solo che superasse tutto questo quanto prima” dice la donna. "In una fase di pianto incontrollabile durata 45 minuti, mi ha detto: "’Come faccio a smettere di piangere mamma? Aiutami, aiutami’. Purtroppo so che ci saranno tempi ancora difficili. Nel lungo termine dovrà affrontare le ripercussioni delle sue esperienze traumatiche, forse per il resto della sua vita. Sono così spaventata per il suo futuro” ammette, affranta, la madre della piccolina. Il giudice distrettuale Tereza Szagun ha descritto la dichiarazione della donna come "un colpo al cuore".

Il 14enne è stato rilasciato in custodia fino al mese prossimo quando comparirà davanti alla Corte di Lewes per la sua “sentenza significativa”, ha spiegato il magistrato. Parlando durante il processo, la madre della giovanissima vittima ha rivelato che la figlia le ha mostrato dove è stata abusata usando una bambola. Mi ha detto: ‘Mamma voglio dirti una cosa’. Normalmente non l’avevo mai vista così. Ho capito subito che era qualcosa di importante per lei. Ha detto che è successo mentre giocavano a nascondino e si cercavano. Mi ha detto che non le piaceva e non voleva farlo. Così l’ho messa a letto e l’ho coccolata, dicendo che era una bimba molto coraggiosa per aver detto tutto alla mamma” ha continuato nella suo emozionante testimonianza la donna.

Successivamente, la piccola ha rivelato alla genitrice che il fratello le avrebbe offerto dei dolci in “cambio” di quelle attenzioni speciali. “Mi ha detto che non le piaceva, ma le piacevano i dolci” ha aggiunto la donna. "Le ho detto: ‘perché non gli hai mai detto non nulla. Perché non sei venuta subito dalla mamma?’ E lei mi ha risposto: "lui mi ha detto di non farlo’”.