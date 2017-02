"Se stai leggendo queste parole, vuol dire che ora Rhino è il tuo cane. È stato il mio cucciolo. Mi auguro che sia in un bel posto. Mi manca. Spero che lui sappia che è stato un buon cane". Comincia così una "lettera" scritta ai nuovi proprietari di Rhino, un boxer di tre anni adottato dalla Humane Society of Utah a settembre e restituito pochi giorni fa. A scrivere quelle parole, che suonano quasi come un "manuale di istruzioni", una bambina evidentemente poco felice della decisione assunta dai suoi genitori, che hanno pensato di non poter più tenere il cane a casa con loro e che, pertanto, lo hanno restituito al canile da cui lo avevano adottato facendo così anche un gesto assai responsabile, e dando la possibilità ad altri di adottare il bel cagnolone.

Rhino, però, è stato restituito con un bloc notes legato al collare. "I nuovi proprietari – hanno raccontato al canile – hanno portato via il taccuino con gli appunti della piccola e hanno promesso di seguire le sue indicazioni". Tra quelle pagine con una calligrafia ordinata e uno stile impeccabile la bambina chiedeva di non cambiare il nome al cane e di assecondarlo nella sue abitudini: "Ha bisogno di passeggiare tre volte al giorno e di fare il bagno una volta al mese. Gli piace dormire sotto le coperte e gli piacciono le persone". E ancora, sfogliando il taccuini: "Rhino è un buon cane che ama le coccole. Ama dormire sotto le coperte, odia i canili e gli piace correre insieme ai suoi padroni". Dal canile hanno fatto sapere che la nuova famiglia del cane ha rispettato alla lettera tutte le indicazioni della bambina: all'animale non è stato cambiato nome e – nei limiti del possibile – ognuna delle richieste della piccola finora sarebbe stata esaudita senza problemi di sorta.