Una bambina indiana di due anni rischia di non vivere ancora a lungo a causa di una rara e grave patologia nota come macroglossia. Si tratta di un'anomalia che comporta un'eccessiva crescita volumetrica della lingua e che potrebbe farla morire soffocata. La bimba si chiama Geeta Sabar e della sua storia ne scrive il tabloid Daily Mail secondo cui una donna britannica ha lanciato un appello nel tentativo di raccogliere abbastanza soldi per aiutarla. Per salvare Geeta, infatti, servirebbe un intervento chirurgico che però i suoi genitori non possono permettersi. Il padre della piccola è un venticinquenne che fa il bracciante agricolo e guadagna appena i soldi sufficienti per sostenere la sua famiglia composta da cinque persone.

La bimba fa fatica a mangiare e respirare – Insieme alla moglie, il padre di Geeta ha cercato subito un medico in grado di salvarla, ma si è reso conto di non avere la possibilità di aiutarla perché appunto le cure che avrebbero potuto risolvere il problema di sua figlia erano troppo care. Per l’intervento servono circa 500.000 rupie, che l’uomo non ha. Così, disperato, ha ammesso di non avere altra scelta che “vederla morire lentamente tra atroci sofferenze”. La piccola ha manifestato i primi sintomi della patologia all’età di nove mesi e da allora ha grossi problemi a mangiare e anche a respirare. La sua lingua, crescendo in maniera anomala, ha iniziato a sporgere fuori dalla bocca.