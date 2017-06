Si chiamava Tatiana la bimba di 16 mesi morta ieri in una piazza di Castelfranco di Sopra (Arezzo), dove la mamma, Ilaria Naldini, l’ha dimenticata in auto, dopo essersi recata a lavoro. La donna ora è indagata per omicidio colposo. La piccola, trascorsa una mattina intera nella Y10 sotto il sole, non ce l'ha fatta ed è deceduta per un arresto cardiaco, come hanno appurato i medici del 118. Il suo cuore si sarebbe fermato a causa dello stress provocato dall'alta temperatura all'interno dell'abitacolo della vettura. Sarà comunque l’autopsia sul corpicino ad accertarlo: sembra quasi certo, comunque, che Tatiana sia passata dal sonno alla morte.

Ilaria Naldini, 38 anni, dipendente comunale, ieri è stata ascoltata dal pm Andrea Claudiani, titolare dell'inchiesta, che insieme ai carabinieri ha condotto l'interrogatorio. La donna ha spiegato di essersi accorta in pausa pranzo di quello che era successo, salendo in auto per tornare a casa e accorgendosi della presenza della bambina. Avrebbe confermato di essere stata convinta di aver portato la piccola al nido. Oltre alla mamma, i militari hanno sentito anche alcuni testimoni e il padre della vittima, che era figlia unica. Il pm, secondo quanto si apprende, ha escluso l'accusa di abbandono di minore non avendo rilevato dolo nell'operato della donna. Ilaria Naldini è difesa dall'avvocato Andrea Frosali.

Tatiana è rimasta in auto, con i finestrini chiusi, per tutta la mattina, dalle 8 circa, quando la madre si è recata negli uffici del comune, fino alle 14 quando è uscita dal lavoro per “andare a prenderla al nido”. Il primo soccorso è stato dato alla piccola da chi era presente al ritrovamento, grazie ad un defibrillatore di un bar della piazza. Poi, come raccontano alcuni testimoni, sono subito arrivati i soccorsi, ambulanza con il medico a bordo e l’elicottero Pegaso, ma purtroppo per Tatiana non c’è stato niente da fare.