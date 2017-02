Xiao Huixuan è una bambina cinese di 8 anni che ha un unico obiettivo: mangiare il più possibile, nella speranza di guadagnare peso sufficiente e raggiungere la quota minima richiesta di 30 kg per potersi sottoporre ad un trapianto di midollo osseo per la madre malata. La piccola, originaria da Shouguang, provincia di Shandong, è riuscita a mettere su 5 chili in meno di due mesi, subito dopo aver appreso che avrebbe potuto essere inserita nella lista di donatori per la madre, Ba Lili, a cui è stata diagnosticata la leucemia nel 2015. Tra tutti i parenti della mamma, Xiao è l’unica con un midollo osseo compatibile. I medici dell’ospedale dell’Università del popolo di Pechino, però, le hanno detto che deve pesare almeno 30 kg per affrontare un’operazione di prelievo e poi il trapianto che salverebbe la mamma. Ora ne pesa 29.

La scorsa settimana la piccola si è sottoposta ad un test chiave per capire se potrà donare. A causa della sua giovane età, non ha potuto godere di alcun anestetico. I risultati dovrebbero essere disponibili tra una decina di giorni. "Non importa come questa storia andrà a finire, c’è una ragazzina coraggiosissima che vuole molto aiutare la madre", ha detto Han Tingting, il medico supervisione del trattamento, che ha comunque assicurato che non sarà avviato alcun processo di trapianto se il corpo della bimba non riuscirà a soddisfare i requisiti. "Ho fatto del mio meglio per non piangere, perché mia madre sarebbe triste se mi vedesse così” ha detto Xiao a China Daily. La madre, Ba Lili, ha ricordato il momento del test: "Quando Xuanxuan (un nomignolo inventato per la figlia) è uscita dalla stanza, sudava tantissimo. Si capiva che faceva fatica a sopportare l'agonia del prelievo. Tuttavia, mi ha detto che non è stato doloroso”. "Una volta le ho detto di essere ottimista circa la vita, anche se qualcosa dovesse andare male nel mio intervento chirurgico. Xuanxuan mi ha abbracciato e mi ha detto: ‘Mamma, lo so, devi essere coraggiosa. Dobbiamo essere coraggiose’", ha ricordato Ba.