Una notizia davvero agghiacciante quella che arriva dal Michigan, dove Layla Heether, 14 mesi, di Grand Rapids, sarebbe stata abusata sessualmente dal suo patrigno Wayne Brown, 29 anni, che l'ha picchiata fino a ucciderla. La bambina era stato portato d’urgenza in ospedale il 14 febbraio: i medici dell'Helen DeVos Children's Hospital avevano subito riscontrato il trauma che si è rivelato fatale. Dopo una settimana di agonia la piccola non ce l’ha fatto: dall'autopsia è emerso che aveva una serie di contusioni pregresse ed era stata abusata sessualmente. Dopo il ricovero l’uomo è stato arrestato per poi essere rilasciato su cauzione di $ 1.000, per poi essere nuovamente fermato il Giovedi con l'accusa di omicidio appena archiviato.

Alla polizia aveva raccontato che Laylah era caduta dal divano sbattendo la testa sul pavimento. Ma secondo quanto accertato dalla corte di Newaygo, la bambina avrebbe anche subito danni ai genitali, e ciò ha portato all’accusa di abusi sessuali su minore. Secondo il procuratore Brown non avrebbe mostrato “alcuna emozione e non avrebbe capito la gravità della situazione” nella vicenda del decesso della piccola. Le informazioni pubblicate su una pagina Facebook chiamata Justice For Laylah hanno inoltre rivelato che la piccolina aveva il cranio fracassato e ha trascorso due giorni in coma prima di soccombere alle sue ferite. I parenti della bambina hanno ora lanciato una campagna GoFundMe per aiutare la famiglia a dare l'ultimo saluto alla piccola.