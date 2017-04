Una bambina di appena un anno, Semaj Crosby, è stata trovata morta a Chicago. Il suo corpicino senza vita è stato rinvenuto nella notte nella casa dove viveva con sua madre. La polizia sostiene che la causa del decesso non è ancora stata determinata, ma qualcosa in più potrà indubbiamente rivelare l'autopsia. Le autorità stanno trattando la vicenda come “morte sospetta”.

Secondo quanto si legge sui media USA, la famiglia di Semaj avrebbe denunciato la sua scomparsa martedì pomeriggio. Poco prima la bimba stava giocava all'esterno vicino alla sua casa, mentre un parente riparava un'auto. Alcuni testimoni avrebbero sostenuto di aver visto Semaj che attraversava la strada, afferma la polizia. Ciò ha portato agenti e volontari a lanciare una vasta operazione di ricerca. Più di 80 poliziotti sono stati coinvolti, oltre a diverse persone che abitano nella zona. Le autorità hanno adoperato anche un elicottero e una squadra di immersioni per cercare la piccola in uno stagno vicino. Alla fine però il corpo di Semaj è stato trovato a casa sua.

Il Dipartimento per la Sicurezza dei Bambini e della Famiglia dell’Illinois starebbe indagando nei confronti della madre, Sheri Gordon, per negligenza. Sarebbe stata lei stessa a chiamare il 911 per segnalare che era scomparsa. La casa nella quale la piccola viveva è stata descritta in "condizione deplorevole", in alcuni momenti ci avrebbe vissuto “almeno 15 persone” contemporaneamente, scrive Chicago.Cbslocal. Lo stesso avvocato della donna avrebbe descritto queste persone come “abusivi, non riluttanti ma non cooperativi”.