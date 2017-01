Si chiama Bana Alabed, è una bambina siriana di 7 anni e negli ultimi mesi è salita agli onori delle cronache per i suoi tweet scritti da una Aleppo costantemente sotto assedio: la bimba, in quei brevi messaggi, raccontava l'orrore della guerra, dalla paura dei bombardamenti all'assedio costante da parte delle forze armate siriane e russe.

Ebbene, Bana nei giorni scorsi ha scritto una lettera aperta al neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiedendogli esplicitamente di impegnarsi a favore di tutti i bambini siriani, che da quasi sei anni vivono l'orrore di un conflitto che ha causato centinaia di migliaia di morti e milioni di profughi in tutto il mondo: Bana stessa, insieme alla sua famiglia, ora vive in Turchia dopo essere stata evacuata da Aleppo negli ultimi giorni di dicembre, quando l'esercito governativo e l'aviazione russa hanno "liberato" la città dalle fazioni ribelli che controllavano alcuni quartieri.

“È necessario fare qualcosa per i bambini della Siria, perché sono come i vostri figli e come loro meritano la pace", ha scritto Bana, mentre sua madre ha diffuso il testo della lettera inviandone una copia alla Bbc. La donna ha spiegato che sua figlia aveva iniziato a scriverla alcuni giorni prima della cerimonia d'insediamento di Trump. Eccone il testo integrale

Caro Donald Trump,

mi chiamo Bana Alabed e sono una ragazzina siriana di sette anni proveniente da Aleppo. Ho vissuto in Siria tutta la mia vita, prima di lasciarla nel dicembre dello scorso anno a causa di un assedio prolungato. Anche io appartengo ai bambini siriani che hanno sofferto gli effetti della guerra siriana. In questo momento sto vivendo in un clima di pace, nella mia nuova casa in Turchia. Ad Aleppo andavo a scuola, ma quest'ultima è stata distrutta dai bombardamenti. Alcuni miei amici sono morti.

Sono molto triste per questo, con loro trascorrevo il mio tempo a giocare insieme. Non ho potuto più giocare ad Aleppo, diventata una città di morte. Ora in Turchia posso uscire e provare piacere nel farlo. Posso andare a scuola liberamente, anche se non è ancora iniziata. Ecco perché la pace è importante per tutti, compresi voi. Tuttavia, milioni di bambini siriani non sono come me. Loro soffrono in diverse parti della Siria. Soffrono a causa degli adulti.

So che lei sarà il presidente degli Stati Uniti, quindi voglio dirle di salvare i bambini e le persone della Siria. È necessario fare qualcosa per i bambini siriani, perché sono come i vostri figli e anche loro meritano la pace come tutti voi. Se mi prometti che farai qualcosa per i bambini della Siria, allora sarò la tua nuova amica. Non vedo l'ora di vedere cosa farai per i bambini siriani.