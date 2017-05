Aveva spiegato di aver messo la bimba a dormire nel lettino e di averla trovata esanime poco dopo e di aver chiamato così i soccorsi che però non sono riusciti a salvarla. Ora però la maestra della piccola Reese Bowman, morta a 8 mesi mentre era all'asilo nido a Baltimora, nello Stato del Maryland, è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti su minori e omicidio. Dagli accertamenti della polizia infatti è emerso una realtà completamente diversa e agghiacciante. La piccola sarebbe stata sottoposta a brutali violenze e abusi da parte della donna fino a ridurla in fin di vita come poi è sta trovata dai paramedici dell'ambulanza intervenuta sul posto.

L'educatrice Leah Walden ha detto che nelle ore precedenti al decesso aveva dato da mangiare alla piccola Reese e di averla adagiata nella culla per un pisolino, ma i filmati di sorveglianza ottenuti dalla polizia il giorno successivo alla morte della bimba sembrano contraddire completamente il suo racconto. Nel corso di quella giornata la 23enne è stata vista mentre copriva la testa della bambina con diverse coperte quasi a soffocarla e poi mente la sballottava violentemente per la stanza tenendola per le braccia e le gambe. "Da quello che abbiamo visto si può desumere ciò che la 23enne ha fatto con la bimba fuori dalla vista delle telecamere" hanno spiegato dalla polizia.