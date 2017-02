Una bimba di appena sei anni è morta poche ore dopo aver contratto quello che i medici hanno definito come uno dei "peggiori casi di meningite al mondo”. Layla Rose Ermenekli ha manifestato i primi sintomi della famigerata malattia nel pomeriggio di venerdì 3 febbraio: nel giro di 12 ore è deceduta. La bimba era stata ricoverata al Oldham Royal Hospital con febbre alta, mal di testa e mal di stomaco. Le condizioni di Layla, descritta come una ballerina di talento, sono rapidamente peggiorate ed è stata subito attaccata ed è ad una flebo di antibiotici. Il giorno dopo, il suo cuore ha smesso di battere.

“È andata a letto come ogni sera”, ha raccontato Hannah Morrey, amica di famiglia, “stava bene, poi la mattina dopo aveva la febbre, il giorno dopo era già morta”. “I medici hanno confermato che era il peggior caso di meningite che la Royal Oldham Hospital abbia mai visto” ha detto ancora la donna che ha lanciato una pagina di raccolta fondi per sostenere la famiglia. In poche ore sono già state raccolte £ 4.000. “Ci sentiamo tutti così impotenti per quello che è successo. So che nessuna somma di denaro potrà ridarci Layla, ma ho pensato che sarebbe stato una giusta per Kirsty (la madre della bimba). Voglio dire, nessuno dovrebbe mai seppellire il proprio figlio, o preoccuparsi spendere dei soldi per il suo funerale” ha detto Hannah. “Non so come la sua famiglia vorrà spendere quei soldi, ma sarei felice nel sapere di aver potuto fare qualcosa per rendere meno straziante questo momento così drammatico per la mia amica”.