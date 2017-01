Spetterà alla procura di Novara chiarire la dinamica che ha portato alla tragica morte di una bimba di 5 anni di origini marocchine deceduta nei giorni scorsi, sembra, per un caso di sospetta denutrizione, in un lettino dell’ospedale “Maggiore della Carità” della cittadina piemontese. Secondo quanto ricostruito, la piccola stava viaggiando in treno da Brescia a Torino, quando non si è sentita bene. E’ stata subito portata al pronto soccorso dai genitori dove purtroppo non ce l’ha fatta. Madre e padre sarebbero poi scomparsi subito dopo la drammatica notizia.

A segnalare il decesso agli inquirenti è stato proprio il nosocomio novarese, dove la bambina sarebbe arrivata in “codice rosso”, con un quadro clinico definito “precario e già gravemente compromesso” dai medici del “Maggiore” e dove le sarebbero stati riscontrati, come detto, sintomi di disidratazione e malnutrizione. È escluso che il decesso sia da attribuire ad un virus o ad altre malattie infettive. Sarà comunque l’autopsia, affidata dai magistrati a un anatomopatologo, a stabilire le cause del decesso. Secondo quanto scrive La Stampa, i genitori della bimba risiederebbero a Bergamo. Il padre non sarebbe in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia. Quando è morta, i medici non sono più riusciti a rintracciare i genitori.