Brutta sorpresa per una bambina di appena 5 anni che aveva pensato di allestire un piccolo banchetto di limonata sulla strada fuori casa che era insolitamente trafficata. Davanti a lei infatti si sono presentati alcuni ispettori locali notificandole una pesante multa per commercio abusivo. L'episodio, avvenuto a Mile End, nell'est di Londra, ha lasciato la piccola in lacrime e sconvolta non tanto per la multa ma per la paura di vedere due agenti che le leggevano la lettera legale di ammenda in strada.

La scena ha fatto infuriare il padre della piccola, Andre Spicer, che ha denunciato pubblicamente l'accaduto. "Mia figlia aveva messo in piedi la bancarella con un tavolo preso da casa mentre migliaia di appassionati di musica passavano per il Festival Lovebox durante il fine settimana" ha spiegato l'uomo, aggiungendo: "Non voleva certo fare soldi, è solo una bambina di cinque anni che cercava di vendere limonata".

"Ha singhiozzato per tutto il tempo e mi ha detto: papà, ho fatto una cosa brutta. Era molto sconvolta perché era orgogliosa di vendere, era un'esperienza nuova per lei" ha raccontato il padre della bimba. Il prezzo di 5 centesimi a bicchiere però non ha intenerito gli agenti che hanno elevato una multa da 150 sterline. Dopo le proteste, però, l'amministrazione locale si è scusata per l'accaduto spiegando che annullerà la sanzione.