Una bambina di appena 3 mesi è stata mangiata viva da dei ratti giganti dopo che la madre l'ha lasciata da sola a casa per andare ad una festa. La scioccante notizia è riportata dal Daily Mail e arriva dal quartiere popolare di Katlehong, a Johannesburg, in Sud Africa. E’ stata la stessa donna, 26 anni, a fare la macabra scoperta dopo essere rincasata: la piccola giaceva sul letto ormai priva di vita, sul corpo centinaia di morsi di roditori. In casa c’era anche la sua gemellina che, fortunatamente, è stata risparmiata da una fine analoga.

“La sua deve essere stata una morte assolutamente dolorosa” ha detto un vicino. “La lingua, gli occhi e le dita della neonata erano stati tutti mangiati. I resti del suo corpo avevano morsi e ferite dappertutto. Questa donna deve marcire in carcere. Lei non merita di essere una madre” ha detto l’uomo. Noluthando Mtshali, figlia della padrona di casa dell’abitazione dove la 26 enne vive, ha detto: “L'unica cosa che questa donna ama fare nella vita è uscire e andare alle feste la sera”. Sembra che già la scorsa settimana le due gemelline fossero state portate in ospedale, anche se i motivi sono sconosciuti. “Abbiamo un sacco di ratti nella zona. Non era la prima volta che lei lasciava da sole le due bambine, io stessa le ho sentite piangere a lungo durante la notte. Non avrebbe dovuto farlo, ora deve pagare” dice un’altra vicina. La piccolina sopravvissuta è stata ora affidata al padre, dal quale la donna aveva deciso di separarsi da qualche settimana.

Il capitano della polizia di Katlehong, Mega Ndobe, ha confermato che la 26enne è stata arrestata: “Ci risultata che fosse ubriaca. Purtroppo devo confermare quanto affermato dai giornali: la bambina è stata divorata dai topi”. La donna ora è accusata di negligenza, il processo inizierà all’inizio del 2017.