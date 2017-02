A soli 13 anni, dopo una serata in discoteca con gli amici evidentemente ad alto tasso alcolico, è finita in ospedale con tutti i sintomi da pre coma etilico. È quanto accaduto nel fine settimana ad una giovanissima ragazzina umbra in una discoteca di Montecchio, in provincia di Pesaro Urbino. Fortunatamente per lei, è stata subito soccorsa dai presenti che si sono accorti del suo stato mentre era svenuta in bagno e poi immediatamente portata al pronto soccorso dell'ospedale dove l'hanno ricoverata e sottoposta alle cure del caso e ora si sta riprendendo.

Nella stessa serata però con lei sono finite in ospedale anche altre due ragazze un po' più grandi, una 17enne e una 20enne che si trovavano nello stesso locale. Proprio per questo l'episodio è ora al vaglio dei carabinieri della locale stazione assieme a quelli di Pesaro. Le tre ragazze soccorse non erano amiche e non si conoscevano tra loro ma tutte e tre sono riuscite con facilità a procurarsi grosse quantità di vodka e gin durante la serata nonostante due di loro fossero minorenni. I militari dell'arma ora dovranno accertare se l'alcol si stato consegnato loro fuori o dentro il locale visto che all'esterno della discoteca i soccorritori avrebbero visto decine di bottiglie di superalcolici vuote.