in foto: "The Rage" di Maja Kleczewska ispirato alla strage di Charlie Hebdo

A partire da oggi fino al 12 agosto si tiene a Venezia il 45. Festival Internazionale del Teatro della Biennale, la prima edizione diretta dal regista stabiese Antonio Latella. Alle ore 15 nella Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian ci sarà la consegna del Leone d’argento alla regista polacca Maja Kleczewska e del Leone d’oro alla carriera, che per la prima volta è destinato a una scenografa, la tedesca Katrin Brack.

La sera, al Teatro Piccolo Arsenale debutta "The Rage" con la regia di Maja Kleczewska, tratto dall’omonimo testo teatrale di Elfriede Jelinek la scrittrice premio Nobel per la letteratura nel 2004, autrice tra l'altro anche de "La pianista", romanzo da cui il regista austriaco Michael Haneke ha realizzato un film con Isabelle Huppert e Annie Girardot premiato al Festival di Cannes nel 2001.

Il testo nasce a poca distanza dai fatti di Charlie Hebdo a Parigi e trae ispirazione anche dal libro del sociologo tedesco Klaus Theweleit, "The laughter of killers": “La rabbia – afferma la regista – è la rabbia dei terroristi, ma è anche la rabbia degli impotenti, quella dei politici di destra, quella degli eroi antichi e persino la nostra, un sentimento che si dissolve in una comune, immensa, emozione. La rabbia, a tutti i suoi livelli, è indagata come un fenomeno potente, creativo e distruttivo insieme… Il testo è anche un requiem per l’Europa, per questo continente tragico, indifferente, impotente e vuoto. E questo vuoto si riempie di rabbia”.

Laureata in regia alla scuola del Teatro Nazionale di Cracovia, Maja Kleczweska ha lavorato in molti teatri, come il Teatro Nazionale di Varsavia, il Teatro Polacco di Bydgoszc, il DeutschesSchauSpiel Haus di Amburgo. Fra i suoi ultimi lavori: Rats, dal testo di Gerhart Hauptmann, Painted bird, dal racconto di Jerzy Kosinski, Dybuk di Anski e The Rage di Elfriede Jelinek.