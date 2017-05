in foto: (Photo by Awakening/Getty Images)

La Biennale Arte di Venezia apre al pubblico da sabato 13 maggio a domenica 26 novembre 2017 ai Giardini e all’Arsenale. La cinquantasettesima edizione dell'Esposizione, curata da Christine Macel, ha come titolo "Viva arte viva". Il vernissage inizia oggi 10 maggio e continua fino a dopodomani 12, mentre la cerimonia di inaugurazione, è prevista per sabato 13 maggio. Saranno 9 i capitoli dell'esposizione attorno a cui si sviluppa "VIVA ARTE VIVA", con due primi universi nel Padiglione Centrale ai Giardini e sette altri universi che si snodano dall'Arsenale fino al Giardino delle Vergini.

Lungo il percorso sarà possibile ammirare l'opera di 120 artisti partecipanti, provenienti da 51 paesi, 3 di questi saranno presenti per la prima volta, Si tratta di Antigua e Barbuda, Kiribati, Nigeria. Il Padiglione Italia, in mostra alle Tese delle Vergini in Arsenale, è curato da Cecilia Alemani. Ricco come sempre il programma di Eventi Collaterali, promossi da enti e istituzioni internazionali, che allestiranno le loro mostre e le loro iniziative a Venezia. Il presidente della Biennale di Venezia, Paolo Baratta, ha dichiarato