È stata ritrovata poco fa, intorno alle 9,30 di questa mattina 18 settembre, Andrea Sophia Lugani, la 14enne di Crevacuore, in provincia di Biella scomparsa esattamente. La giovane era a Genova insieme al fidanzatino 17enne. Stanno entrambi bene. Sono stati giorni di apprensione e angoscia terribile per i genitori di entrambi i ragazzi che, anche e soprattutto alla luce del dramma di Noemi Durini, avevano temuto il peggio per i propri figli. I familiari avevano rivolto i propri appelli alla stampa locale e al programma "Chi l'ha visto?": diverse erano state le segnalazioni ai Carabinieri nel corso di tutta la settimana, purtroppo tutte avevano dato esito negativo.

L’ultima, però, è stata fondamentale. Andrea Sophi e il suo fidanzato sono stati infatti ritrovati grazie alla segnalazione di un cittadino genovese che questa mattina, verso le 9,20 ha avvistato la coppia di ragazzini nella stazione di Carigliano, a Genova. I due sono stati accompagnati nella stazione dei carabinieri di Genova. I genitori sono ora in viaggio verso il capoluogo ligure per riportarli finalmente a casa.

Andrea Sophia Lugani, iscritta al primo anno dell'istituto alberghiero di Borgosesia, aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio di lunedì 11: la ragazzina era uscita con il cagnolino, un meticcio a pelo corto marrone, e non era più rientrata. Con lei si sarebbe allontanato anche il suo ragazzo, residente a Varallo Sesia. Le forze dell’ordine ipotizzano che i due giovani possano essere passati da Novara, visto che in un diario era stato trovato una sorta di itinerario di fuga che da Borgosesia passa per Novara e Alessandria per arrivare a Genova.