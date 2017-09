Una donna di 77 anni di Saint-Christophe, in Valle d'Aosta, è deceduta in seguito a un incidente sul Monte Mars, a 2.600 metri di altitudine, la vetta più alta delle Alpi biellesi, al confine con la Val d'Aosta. L'anziana stava compiendo una escursione con quattro amici quando sarebbe precipitata in un dirupo. E' stato proprio uno dei suoi compagni di camminata a dare l'allarme. La chiamata è stata raccolta dalla centrale operativa del 118 ed è stata trasferita al Soccorso Alpino: un elicottero si è alzato in volo per raggiungere il punto dell’incidente e recuperare la donna.