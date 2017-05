Il cadavere di Pietro Bello, 55 anni, scomparso il 30 aprile da casa a Magenta (Milano) è stato trovato morto nel Biellese, a Vallemosso. In relazione al decesso i carabinieri hanno già arrestato un pregiudicato di 30 anni, Cristian Angileri, ex dipendente di Seab che attualmente lavora per un’altra azienda di raccolta rifiuti, residente in paese, per la morte dell’uomo,’. Secondo le primissime informazioni fornite dagli investigatori, il cadavere di Bello, per la cui sparizione nel nulla si era attivata ‘Chi l'ha visto?, sarebbe stato rinvenuto proprio nell'abitazione del presunto assassino.

Il 39enne si trova ora nella Casa Circondariale di Biella. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri di Valle Mosso, congiuntamente a personale della Compagnia di Cossato e del Nucleo Investigativo di Biella. Secondo questi ultimi, a carico di Angileri sarebbero stati raccolti indizi che "hanno consentito di acclarare la responsabilità dell'omicidio".

L’auto di Pietro Bello era stata scoperta dagli investigatori nei giorni scorsi non lontano dalla casa del pregiudicato arrestato. Va detto, che il 55enne aveva problemi di mobilità. Quindi per gli investigatori è subito parso chiaro che ci fosse una ragione per la quale si era recata a casa dell’uomo e che ha portato a restringere le ricerche nella zona di Vallemosso. Restano ancora molti dubbi sulla vicenda. A partire dal movente che avrebbe spinto l’arrestato ad uccidere Bello. Allo stesso tempo va chiarito anche il legame tra i due uomini.