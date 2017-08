Hai una bicicletta senza campanello? Il codice della strada è molto chiaro, sei passibile di sanzione. Uno degli ultimi casi, riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, è avvenuto in provincia di Rimini. La multa è stata elevata dagli agenti della polizia locale a un ciclista amatoriale di 70 anni circa. L'uomo, che aveva appena subito un sinistro, era solito andare in giro con la sua bicicletta da corsa sprovvista di campanello. Lo scorso 2 agosto, il settantenne è stato investito da un automobilista che, non vedendolo arrivare, gli ha tagliato la strada. Il 70enne era in sella alla sua bici da corsa e nel rilevare la dinamica dell'incidente, gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto hanno notato l'assenza del dispositivo acustico. Per questo motivo, al ciclista è pervenuta a casa una multa da 25 euro + 9 euro di spese di notifica, elevata proprio a causa del mancato rispetto di una norma spesso poco conosciuta contenuta all'interno del codice della strada. La legge infatti sancisce chiaramente che il campanello è un equipaggiamento necessario e per questo motivo ogni bicicletta deve disporre di un segnalatore acustico, a meno che non si stia partecipando a una competizione sportiva ufficiale.

L'art. 68, comma 1, lettera b del "codice della strada" prevede infatti che i velocipedi debbano essere muniti "per le segnalazioni acustiche di un campanello" e dunque chiunque circoli con dispositivo non conforme o mancante, "è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100". Inoltre, per non incorrere in sanzioni, il dispositivo deve rispettare determinate caratteristiche sempre sancite dalla legge: l'art. 223 spiega che "il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza".