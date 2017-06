Cenerentola e Biancaneve arrestate per possesso di sostanze stupefacenti. Proprio così, le due "eroine" delle favole dei bambini, protagoniste dell'ultimo tour di Disney On Ice, sono state tratte in arresto a Brisbane e accusate di possesso di sostanze illecite, per l'esattezza metamfetamine. Le ballerine – che indossavano i costumi dei due personaggi Disney – erano arrivate in città da poche ore e ad attenderle c'erano migliaia di famiglie con bambini al seguito, tutti curiosissimi di poter ammirare dal vivo le gesta di Cenerentola e Biancaneve sui pattini per il ghiaccio.

La polizia è caduta però in un curioso equivoco. Secondo gli agenti, infatti, per ice non si intendeva – come sarebbe ovvio – il ghiaccio, bensì le metanfetamine. Quando si parla di "Ice" , "Shaboo", "Shabu" (termine in uso nelle Filippine) o "Crystal meth" ci si riferisce alla forma più pura della metanfetamina, cioè cristalli generalmente limpidi di D-metanfetamina cloridrato. La sostanza viene fumata o iniettata con effetti di gran lunga superiori alle altre vie di assunzione.

La compagnia itinerante "Disney on Ice" ha commentato la vicenda dicendosi sbalordita che la polizia australiana non fosse stata in grado di accorgersi che il termine "ice" non si riferiva alla metanfetamina, bensì al semplicissimo ghiaccio.