Un ragazzo statunitense è morto dopo aver bevuto troppo in fretta diverse bibite contenenti alti quantitativi di caffeina. A stabilire le cause del decesso di Davis Allen Cripe, avvenuto nell'aprile scorso a soli 16 anni, è stato il medico legale. E ora la vicenda rimbalza dagli States sui media internazionali.

L'adolescente, che viveva in Carolina del Sud, era collassato al liceo dopo aver ingerito nel giro di appena due ore svariate bevande e bibite a base di caffeina. Secondo il coroner della Richland County, Gary Watts, il sedicenne sarebbe morto per un evento cardiaco indotto da caffeina, che gli avrebbe causato una probabile aritmia. Più nello specifico, le indagini hanno rivelato che il giovane aveva ingerito in successione un caffellatte acquistato da McDonald's, una confezione grande di Diet Mountain Dew, bevanda gassata con alta concentrazione di caffeina, e un energy drink.

A suo favore di certo non ha giocato il peso: malgrado la giovane età infatti Davis pesava 90 chili e anche se il suo cuore era sano evidentemente la caffeina gli ha giocato un brutto scherzo. L'aritmia è un'anomalia nel battito cardiaco che può impedire al cuore di pompare abbastanza sangue al corpo, con conseguenze per il cervello, il cuore stesso e altri organi. "Questa non è un’overdose, Davis è morto per una sostanza del tutto legale”, ha spiegato il dottor Watts. “Il nostro obiettivo è di far sapere alla gente, soprattutto ai nostri ragazzi che vanno a scuola, che queste bevande possono essere pericolose, e di stare molto attenti a quante ne assumono nell’arco della giornata. Bisogna stare attenti al loro consumo esattamente come si fa con alcool o sigarette”.

Un'assunzione di quantitativi eccessivi di caffeina può portare a nausea e vomito, ipertensione, tachicardia, agitazione, vertigini e dolori toracici. Per gli esperti il limite giornaliero per gli adulti è di circa tre tazze di caffè; per i ragazzi meno della metà.