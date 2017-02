Una donna è morta di avvelenamento da alcol dopo aver bevuto solo tre cocktail a base di vodka e limonata preparati a casa sua, a Taunton, in Regno Unito, durante una serata col compagno Scott Fisher. Heidi Hopley, 41 anni, ha detto all’uomo che voleva fumare una sigaretta prima di andare a lui. Ma Scott la mattina dopo si è risvegliato a letto da solo, la compagna non era mai salita al piano di sopra in camera: è stato proprio lui a trovarla ormai prima di vita sull’uscio di casa. Heidi, mamma di Billy Jo, 13enne, non era un forte bevitrice e, secondo i giudici, è deceduta per un caso di “tossicità d'alcol”. L’autopsia ha stabilito che nel sangue aveva 380mg di alcol per 100ml: il limite per mettersi alla guida è di 80mg. Il perito medico Tony Williams ha stabilito che dietro il suo decesso non ci sono circostanze sospette: “Per qualche ragione, l'alcool che ha bevuto quella notte ne ha provocato la sua morte. E’ una tragedia”.

L'indagine ha stabilito che la signora Hopley era stato fuori con gli amici e la famiglia alla vicina fiera di Bridgwater la sera prima di morire. Dopo essere tornata a casa, quando erano circa le 22:30, aveva bevuto tre vodka con la limonata, prima di fumare. Quando Scott l’ha trovata la mattina dopo, l’ha portata dentro casa e ha chiamato l'ambulanza, ma la 41enne è stata dichiarata morta alle 07:33 del 1 ° ottobre. Il perito ha stabilito che la signora Hopley soffriva di pressione alta, ma ha accertato che non aveva mai avuto problemi con l’alcol.