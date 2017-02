Una donna di Catania di sessantasei anni è finita in ospedale dopo aver iniziato una dieta ferrea che prevedeva l’assunzione di ben otto litri di acqua al giorno. La signora, da quanto è emerso, tre giorni fa è entrata in uno stato soporifero dopo aver iniziato questa particolare dieta ed è stata ricoverata all’ospedale Cannizzaro, dove la sessantaseienne è arrivata in codice rosso con una ambulanza del 118. Subito la paziente è stata sottoposta a una visita anestesiologica e neurologica a terapia per la correzione dei valori fisiologici, che i medici hanno trovato estremamente fuori norma. Attualmente la donna è ricoverata nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Catania, dove viene costantemente monitorata e dove sta proseguendo con la terapia prescritta dai medici.

La paziente sarebbe in fase di guarigione – Da quando si apprende, le sue condizioni di salute si sono riequilibrate nella giornata di oggi: la paziente è in fase di guarigione e nei prossimi giorni potrà essere dimessa dal reparto di Rianimazione. “La paziente è entrata in Pronto Soccorso in codice rosso giorno 5 febbraio sera, tramite 118, in stato soporoso. I medici hanno compreso subito la gravità e, dopo visita anestesiologica e neurologica, è iniziata la terapia della correzione dei valori, che erano estremamente fuori norma. L'indomani la paziente è stata ricoverata nel reparto di Anestesia e Rianimazione, dove la terapia è proseguita. Oggi le condizioni si sono riequilibrate e nei prossimi giorni la donna potrà essere dimessa dalla Rianimazione”, è quanto fanno sapere i medici dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Sarebbero stati i parenti della paziente a dire che, il giorno prima del ricovero in ospedale, la signora aveva iniziato una dieta che prevedeva appunto l’assunzione di otto litri di acqua al giorno.