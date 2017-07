Silvio Berlusconi è ufficialmente tornato in campo e si prepara alle prossime elezioni politiche. Il leader di Forza Italia, nonostante sia al momento incandidabile per effetto della Legge Severino, non molla il ruolo di frontman e si presta a rappresentare ancora l'immagine del partito in televisione e sui giornali. Questa sera, ospite della trasmissione televisiva "In Onda" su La7, Silvio Berlusconi ha parlato a lungo del suo programma politico ideale e delle strategie da mettere in campo per permettere a Forza Italia di vincere le prossime elezioni: "Noi siamo diversi dal Pd, quindi credo che se riusciremo a far comprendere ai tanti moderati disgustati di ritornare a votare avremmo la sicurezza di vincere le elezioni. Se c'è qualcuno che può rappresentare l'unità dei moderati in questo paese sono io. La campagna elettorale non è mai cessata, ed io sono stato fuori per tre anni ecco perché Forza Italia è diminuita nei sondaggi, io scommetto che Fi supererà il 30%".

Silvio Berlusconi torna a ribadire che "il centrodestra vince se unito. Che i moderati siano la maggioranza è vero e se si unissero tutti in una formazione come era il Pdl sarebbe utile. Nel 2010 quell'alleanza fu rotta e non dipese da me", ha proseguito. Riguardo un eventuale ritorno degli ex esponenti politici di Forza Italia usciti dal movimento nel corso degli ultimi anni, Berlusconi è tranchant: "Forza Italia non accoglierà nessuno di coloro che l'hanno lasciata tradendo gli elettori e sono addirittura andati a sostenere un governo di sinistra. Se rientrano nel centrodestra fondando un loro movimento, bene: più è vasto il centrodestra, ci consentirà di vincere le elezioni". Riguardo le voci di un imminente rientro in Forza Italia del dimissionario ministro Enrico Costa, l'ex cavaliere smentisce: "Assolutamente non l'ho sentito. So che lui ha giudicato sbagliati dei provvedimenti e in coscienza ha ritenuto di dare le dimissioni".

Silvio Berlusconi, inoltre, ha negato di aver mai proposto Marchionne come leader del centrodestra: "Io dissi nel corso di una cena che per il candidato premier ci vorrebbe qualcuno come Marchionne, Mario Draghi, la Marcegaglia. Ma non ho mai indicato Marchionne come possibile candidato alla presidenza del Consiglio. Non l'ho mai chiesto a nessuno dei tre". In conclusione, rispondendo a una domanda sull'eventuale discesa in politica della figlia Marina, Berlusconi spiega: "È una persona meravigliosa, avrebbe la capacità di sostenere qualunque impegno ma la mia famiglia ha già dato attraverso di me all'Italia e agli italiani. E non vorrei mai che mia figlia venisse sottoposta al massacro giudiziario che ho subito io".