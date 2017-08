Torna a parlare l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, per inviare un messaggio ai suoi fedelissimi impegnati nella costruzione della candidatura del centrodestra alle Regionali in Sicilia, previste per il prossimo autunno. Berlusconi, che non scioglie i nodi politici dell’operazione, continua a ritenere necessaria l’unità del centrodestra, anche considerando le peculiarità del sistema elettorale siciliano (un proporzionale con un correttivo maggioritario che può determinare anche una situazione di stallo in seno al Consiglio regionale).

Una linea determinata dalla volontà di non disperdere il consenso per il centrodestra, che, nella lettura dell’ex senatore, è ancora molto ampio sul territorio siciliano. E, in tale contesto, la Sicilia potrebbe diventare una sorta di laboratorio in vista delle imminenti elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. In un sistema tripolare, infatti, Berlusconi ritiene che possa esserci spazio per una alternativa al “conservatorismo del PD” e alla “demagogia irresponsabile e incapace del MoVimento 5 Stelle”.

