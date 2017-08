I fan dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sono preoccupati per lo stato di salute del leader di Forza Italia. Alcune fotografie diffuse nel corso delle ultime ore sui social network, in particolare Facebook e Instagram, mostrano infatti un Berlusconi un po' troppo magro rispetto ai consueti standard cui ci ha sempre abituato. Il viso appare sofferente e decisamente scavato, la corporatura più esile rispetto al recente passato, i capelli sembrano essere scomparsi, tutti segnali che non sono decisamente passati inosservati al popolo del Web, che ha iniziato a commentare le varie immagini chiedendo notizie sullo stato di salute dell'ex presidente del Consiglio.

"Silvio non ti vedo in forma", scrive Daniela. "O un alieno o un sosia. Ma solo a me sempre che abbia perso di nuovo i capelli?", nota Eugenio. "Chemio?", chiede addirittura Cor. E poi, ancora: "Sta cadendo a pezzi", "Non so, ma a me non sembra messo bene! Sembra Et!", "Pare un malato terminale.! Che pena", si legge negli svariati commenti alle fotografie pubblicate dai profili social della Spa di Henri Chenot in cui il leader di Forza Italia è solito recarsi per sottoporsi a trattamenti e cure di bellezza sotto campagna elettorale. I risultati, in termini di cambiamento, ci sono, però sembrano non essere stati apprezzati dai seguaci di Silvio Berlusconi.