L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si mette all'asta per aiutare le popolazioni del Centro Italia colpite dai due tragici terremoti del 24 agosto e 30 ottobre scorsi. L'iniziativa, organizzata dalla piattaforma benefica Charity Stars, permetterà al miglior offerente di pranzare in compagnia di Silvio Berlusconi e il ricavato dell'asta verrà devoluto alla Croce Rossa. "Cari amici, ho deciso di prestarmi a questa asta di beneficenza a sostegno delle popolazioni terremotate dell'Abruzzo. Penso che ognuno di noi debba fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per aiutare i nostri concittadini in difficoltà, e a volte si può essere utili anche con un gesto semplice. Sarò davvero felice di conoscere e di pranzare con un benefattore generoso e sensibile come il vincitore di questa gara, che spero verrà aggiudicata ad un prezzo molto alto dato che i fondi raccolti saranno devoluti alla Croce Rossa", ha annunciato lo stesso ex presidente del Consiglio con un breve post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

L'iniziativa prevede che da oggi, e per le prossime tre settimane, tramite la piattaforma online messa a disposizione da CharityStars, chiunque sia interessato a partecipare all'asta benefica possa avanzare la propria offerta. "Berlusconi non è il primo imprenditore ad essersi messo all'incanto. Prima di lui Flavio Briatore, Luca Cordero di Montezemolo, Oscar Farinetti, Ennio Doris, Riccardo Zacconi, Alessandro Profumo, Guido Martinetti e molti altri. I proventi raccolti saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana, impegnata a fronteggiare l'emergenza", spiega Charity Stars. Unico requisito richiesto: una base d'asta minima da 10.000 euro.