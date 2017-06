Si fanno sempre più incessanti le apparizioni pubbliche del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, che in occasione delle prossime elezioni amministrative dell'11 giugno sta supportando i candidati sindaci di centrodestra, soprattutto sul Web. "Come sapete il prossimo 11 giugno in molti comuni italiani si vota per scegliere chi guiderà le città nei prossimi cinque anni. Il comune è l'istituzione più vicina ai cittadini, quella che riguarda direttamente la vita quotidiana di ciascuno di noi. Quindi andare a votare è nell'interesse di tutti, delegare ad altri il proprio futuro non è mai una scelta vincente", ha spiegato Berlusconi in un videomessaggio pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook.

"Una nostra vittoria, una vittoria di Forza Italia e del centro-destra, l'11 e poi nei ballottaggi il 25 giugno, quando appunto si terrà il secondo turno elettorale, avrà anche un grande valore politico, in vista delle elezioni politiche che ormai sono molto vicine. Votare Forza Italia significa far sentire alta la voce degli italiani, che chiedono meno tasse sulle famiglie, sulle imprese, sul lavoro, che chiedono più sicurezza, che chiedono meno burocrazia e naturalmente più posti di lavoro, che chiedono anche meno vincoli europei e uno stop vero all’immigrazione. I nostri sindaci, i nostri amministratori locali saranno l’avanguardia della decisiva battaglia di libertà che si svolgerà appena dopo l’estate. Aiutiamoli a vincere, nel nostro interesse, nell’interesse dei nostri comuni, nell’interesse dell’Italia, di questa Italia che nonostante tutto continuiamo ad amare", ha proseguito il leader di Forza Italia, aggiungendo, riguardo alle future elezioni politiche: "Io spero che manchi davvero poco al momento in cui, dopo quasi 10 anni dall'ultima libera scelta del nostro governo, l'ultimo governo scelto dagli italiani, finalmente gli italiani, dopo 4 governi che loro non hanno eletto, potranno di nuovo scegliere da chi essere governati. Diamo fin d'ora con queste elezioni un segnale forte, scegliendo chi ha dimostrato di saper governare nell'interesse di tutti gli italiani".