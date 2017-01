Torno a parlare Silvio Berlusconi, dopo il rinvio a giudizio con l’accusa di corruzione in atti giudiziari nell’ambito dell’inchiesta Ruby Ter (per i magistrati milanesi il Cavaliere avrebbe continuato a pagare le ragazze testimoni nel processo Ruby affinché fossero reticenti o mentissero). Lo fa con una lunga e articolata intervista al Messaggero, nella quale tocca anche le questioni legate alla stretta attualità politica.

Sono però molto interessanti soprattutto le valutazioni che il Cavaliere fa in relazione al rinvio a giudizio. Nella sua lettura, infatti, si tratta di una sorta di “punizioni” per il suo rinnovato impegno in politica, culminato nell’intervento “determinante per trasformare il risultato del referendum da un sostanziale pareggio a un trionfo del No”. Spiega Berlusconi

Ci candidiamo seriamente a tornare alla guida del paese, di fronte al fallimento del Pd e all’inconsistenza dei grillini. E cosa succede? Che certa magistratura – sottolineo, non tutta la magistratura – torna ad aggredirmi a spese degli italiani. È difficile parlare di democrazia in un paese in cui accadono queste cose. Dovrebbero rendersene conto tutti quelli che hanno a cuore la libertà e le regole democratiche. Persino i nostri avversari politici. È in gioco lo Stato di diritto, e questo riguarda tutti, anche chi non ha mai votato per Forza Italia

In tale contesto, per Berlusconi, tutte le altre forze politiche dovrebbero essere preoccupate

Sono senza parole. Siccome credo in questo paese e nelle sue istituzioni, ritengo grave e inaccettabile che uomini e risorse dell’apparato giudiziario vengano utilizzati per perseguire un disegno ai miei danni e ai danni dei milioni di italiani che da vent’anni danno fiducia alla mia persona, a Forza Italia e al centrodestra. Forse non tutti sanno su cosa si basa questa specie di inchiesta. Il cosiddetto processo Ruby, pur concludendosi con un’assoluzione, ha danneggiato in modo drammatico la reputazione delle persone coinvolte"

Quanto alle questioni più strettamente politiche, poi, Berlusconi conferma la linea di Forza Italia: proporzionale senza preferenze e voto solo dopo intervento del Parlamento. E, alla domanda sul Governo Gentiloni e dunque sul periodo di transizione verso la conclusione della legislatura, risponde: "Non è questo il nostro governo, è la continuazione del governo Renzi che abbiamo avversato con convinzione. Però se farà cose utili per il paese, ci saremo come sempre. Devo dire che apprezzo lo stile con il quale fin qui il Presidente del Consiglio si è mosso: una sobrietà e un garbo istituzionale innegabile, e un rinnovato impegno su alcuni temi importanti".