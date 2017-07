Berlusconi: “Io avevo azzerato gli sbarchi. Responsabilità dell’invasione è del Governo Renzi”

In una intervista a Tiscali, il Cavaliere affonda il colpo su Renzi “colpevole” di aver accettato di far sbarcare tutti in Italia: “Se poi questo fosse avvenuto nel quadro di un inconfessato scambio con l’Europa, che ci ha concesso più deficit per finanziare le regalie elettorali del governo Renzi, in cambio dell’invasione di migranti sulle nostre coste, allora sarebbe davvero una vergogna senza precedenti”.