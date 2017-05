Silvio Berlusconi punta al voto degli animalisti e pensa di lasciare un movimento politico dedicato per intercettare il maggior numero di voti. "Un sondaggio su un campione di 2mila persone indica che se alle prossime elezioni si presentasse un movimento per la difesa dei diritti degli animali e dell'ambiente avrebbe il 20%", ha dichiarato Silvio Berlusconi partecipando alla presentazione del nuovo partito di cui è socio fondatore insieme all'ex ministro forzista e nota animalista Michela Brambilla. Obiettivo del nuovo movimento? Intercettare i voti dei 7,5 milioni di famiglie interessate al tema, "quelle che hanno un animale da affezione in casa, e sono la metà delle famiglie italiane", prosegue l'ex presidente del Consiglio.

"Mi impegno come Forza Italia ad appoggiare tutte le vostre proposte di legge che arriveranno in parlamento. So che i sondaggi sono una cosa e la realtà un'altra, ma è stata risposta fantastica. Molti di questi voti arrivano da quegli italiani che sono disgustati da questa politica, rassegnati e convinti che il voto non valga nulla e che hanno deciso di non andare a votare. Metà di quel 20% viene da lì. Secondo questi dati, analizzando la voglia di politiche ‘animaliste' individuate attraverso il campione – avreste 160 parlamentari e 63 senatori. Probabilmente non saranno così tanti, ma potreste inviare in parlamento un nucleo compatto per combattere da dentro le vostre battaglie di civiltà. Io sarò sempre con voi, Forza Italia appoggerà sempre le vostre proposte di legge", spiega Berlusconi. "Potrete organizzare incontri come questo in 8mila comuni, questo è il sistema con cui nel '94 in due mesi sono andato a Palazzo Chigi".

Com'è nata l'idea del nuovo movimento animalista che ha portato l'ex presidente del consiglio a scendere in campo con un movimento ad hoc? "Al mattino passeggio nel parco di Arcore circondato dagli animali, ho pecore e agnelli, sono straordinari, mi seguono quando passeggio in giardino, poi insieme ci sono anche i cani che danno i baci alle caprette. Adesso al mattino vado nel parco di Arcore con un seguito di 13 animali".

Berlusconi, in seguito, in un'intervista concessa al quotidiano Il Messaggero ha a lungo parlato della legge elettorale e di un ipotetico voto anticipato il prossimo autunno: "Spero e credo che si potrà tornare a ragionare con il Pd", ha sostenuto Berlusconi riferendosi alla legge elettorale, "dopodiché si potrà votare in autunno". L'attuale proposta avanzata dal Partito Democratico, il tanto contestato Rosatellum, però non piace a Berlusconi: "Questa proposta non è una buona base di partenza. Il sistema tedesco, quello vero, che noi chiedevamo, è uno dei due grandi sistemi possibili, accanto al semi-presidenzialismo alla francese. L'unico che funziona davvero in Europa", spiega l'ex Cavaliere.

"Il sistema misto maggioritario-proporzionale proposto dal Pd è confuso e pericoloso. Se venisse adottato, dalle elezioni potrebbe uscire una maggioranza casuale, che sarebbe comunque espressione di una minoranza dei cittadini, o anche due maggioranza diverse fra Camera e Senato. Mi sembra un tentativo di forzatura da parte del Pd, del tutto sorprendente anche rispetto alle indicazioni del Capo dello Stato per una legge elettorale condivisa. Questa proposta, che non ha la maggioranza in Senato, così com'è spacca il Paese su un tema che invece dovrebbe unire, come le regole elettorali".