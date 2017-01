L'ex premier Silvio Berlusconi è di nuovo all’ospedale San Raffaele. A riportarlo è il Corriere della Sera, che evidenzia come il nuovo ricovero sia da inquadrare nella serie di esami legati all’intervento a cuore aperto a cui il leader di Forza Italia è stato sottoposto lo scorso giugno. Non è chiaro se ai controlli verranno effettuati nel giro di qualche ora o se, come probabile, l'ex Cavaliere dovrà trattenersi all’interno della struttura sanitaria milanese per qualche giorno.

L'ultimo ricovero di Berlusconi in ospedale risale all'inizio di dicembre. In quell'occasione si erano necessari alcuni controlli a causa di una leggera "fibrillazione atriale". Al suo fianco, come sempre, il medico di fiducia, e primario dell’unità di anestesia e rianimazione dell’ospedale, Alberto Zangrillo. "È stato un po' di stress – aveva spiegato il dottore – causato dal coinvolgimento psicofisico degli ultimi 15 giorni". Prima ancora, domenica 27 novembre dopo essere stato ospite di Domenica Live per la sua campagna referendaria in appoggio al No. "Siamo di fronte a un macchina di Formula 1: straordinaria, ma che ha bisogno di essere controllata. In questo caso, stiamo facendo un piccolo check ai box", aveva detto Zangrillo a proposito degli esami a cui l'ex premier è sottoposto di frequente negli ultimi mesi.