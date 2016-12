Dopo aver elogiato il governo Prodi, Silvio Berlusconi mostra apprezzamento verso una delle proposte chiave del Movimento 5 stelle: il reddito di cittadinanza. "Noi guardiamo al provvedimento e giudichiamo se sia utile per Italia e gli italiani. Se il giudizio è positivo e ci sembra giusto noi votiamo il provvedimento chiunque lo abbia presentato, anche dal Movimento 5 stelle. Per esempio con il M5s noi condividiamo l'idea del reddito di cittadinanza", ha dichiarato il Cavaliere nel corso della presentazione dle libro di Bruno Vespa.

Subito non si è fatta attendere la replica di esponenti del Movimento. "Siamo perplessi, più che sorpresi", è il commento di Nunzia Catalfo, senatrice del M5s e vicepresidente della commissione Lavoro di palazzo Madama, interpellata dall'agenzia di stampa Askanews. Catalfo è prima firmataria proprio del disegno di legge parlamentare del Movimento 5 stelle per l'istituzione del reddito di cittadinanza. L'adesione di Berlusconi "è una novità, fino ad oggi – ha aggiunto la senatrice – in commissione non c'è stata una reazione positiva dei suoi. Però se hanno deciso di votare a favore ne prendiamo atto. A questo punto a maggior ragione reiteriamo la nostra richiesta di calendarizzazione in aula del provvedimento, visto che il presidente Grasso, nonostante sia stato più volte richiesto a norma di regolamento, insieme alla maggioranza lo tiene fermo in commissione da ventidue mesi". Catalfo ha però puntualizzato che il Movimento vuole "fatti non parole, siamo pronti da ventidue mesi, Forza Italia ci dia una mano a chiedere la calendarizzazione, passi ai fatti".