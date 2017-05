Un italiano di 34 anni, Stefan Unterweger, originario di Bolzano, è stato trovato morto nel parco Friedrichshain di Berlino, vicino al quartiere di Kreuzberg. A scoprire il suo corpo agonizzante è stato, all'alba di ieri, un passante che ha chiamato subito i soccorsi. Unterweger, con varie ferite d'arma da taglio, è stato trasportato in ospedale, purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi più probabile è che l’italiano sia stato accoltellato a seguito di una rapina. Come evidenziano i media tedeschi, la zona del parco Friedrichshain negli ultimi tempi è stato teatro di numerose aggressioni di questo tipo.

Stefano Unterweger è morto sul posto ancora prima ancora dell’arrivo in ospedale. Un medico è intervenuto poco dopo che il passante aveva dato l’allarme per tentare di salvarlo. Le ferite si sono però rivelate troppo gravi e il 34enne è deceduto a seguito di una grave emorragia. Della drammatica vicenda si occuperà la squadra omicidi della polizia di Berlino. Unterweger viveva da alcuni anni nella capitale tedesca. La notizia è stata comunicata nella tarda mattinata alla famiglia, che vive a Ponte Adige, nella periferia verde del capoluogo altoatesino ai piedi di Castel Firmiano. Al momento, hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

Il parco Friedrichshain ha davvero due facce. Inaugurato nel 1840, è il polmone verde della capitale della Germania, il terzo per estensione di Berlino. Ci sono fontane, laghetti e portici e altre costruzioni stile Ottocento. Di notte, però, la situazione cambia radicalmente. Negli ultimi mesi, ci sono state numerose aggressioni. Lo scorso 2 aprile c'è stata una rissa tra due gruppi di giovani. Un 16enne è rimasto gravemente ferito, pugnalato con un collo di bottiglia rotto. L'aggressore, appena due anni più grande della vittima, è stato arrestato. Il 10 marzo un ragazzo di 15 anni è stato invece rapinato da una banda di giovani, che gli hanno preso il telefonino e riempito di calci e pugni.