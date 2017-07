Non più un anno di carcere, ma seimila euro di multa. Così, la Corte d'Appello di Ancona ha deciso di confermare la condanna per diffamazione emessa nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, rimodulando però la pena. La vicenda, finita sul tavolo della Corte d'Appello in secondo grado, si riferisce a una vecchia lite tra il comico genovese e il professore di Chimica dell'Università di Modena, nonché editorialista del Giornale, Franco Battaglia. Sei anni fa, nel 2011, durante la campagna elettorale per il referendum sul nucleare, Michele Santoro invitò ad Anno Zero una serie di esperti per dibattere sul tema, tra cui il professor Battaglia, da sempre favorevole al nucleare. A causa di quell'ospitata televisiva, il professori finì nel mirino di Beppe Grillo, che iniziò ad apostrofarlo con espressioni durissime durante i suoi comizi in giro per l'Italia. In particolare, sempre nel 2011, Beppe Grillo, durante un comizio a San Benedetto del Tronto, dichiarò, riferendosi proprio a quella partecipazione televisiva di Battaglia: "Vi invito a non pagare più il canone, io non lo pago più perché – dissi davanti al pubblico del comizio – non puoi permettere ad un ingegnere dei materiali, nemmeno del nucleare, parlo di Battaglia, un consulente delle multinazionali, di andare in televisione e dire, con nonchalance, che a Chernobyl non è morto nessuno. Io ti prendo a calci nel c…o o e ti sbatto fuori dalla televisione, ti denuncio e ti mando in galera". Proprio questa frase è costata la condanna per diffamazione a Beppe Grillo.

In primo grado il tribunale ha disposto una pena pari a un anno di carcere, mentre in secondo grado ha invece rimodulato la condanna commutandola in una multa pari a 6mila euro, disponendo inoltre il pagamento di una provvisionale nei confronti di Battaglia pari a 50mila euro, oltre alle spese legali quantificate in 12mila euro. "Il Pm aveva chiesto una multa di 6.000 euro. Il giudice mi ha invece tolto la condizionale condannandomi a un anno di prigione e a 50.000 euro di risarcimento. Io sono fiero di aver contribuito a evitare la costruzione di nuove centrali nucleari in Italia. E' un'eredità che lascio ai nostri figli che potranno evitare incidenti come Chernobyl e Fukushima. A Chernobyl non è morto nessuno? Forse fa paura che il Movimento 5 Stelle si stia avvicinando al governo? Se Pertini e Mandela sono finiti in prigione potrò andarci anch'io per una causa che sento giusta e che è stata appoggiata dalla stragrande maggioranza degli italiani al referendum", dichiarò Beppe Grillo nel 2015, commentando la sentenza di primo grado.

Battaglia spiegò di aver deciso di querelare il comico genovese per una semplice ragione: "Ho duecento studenti che vogliono sapere se il sottoscritto è sul libro paga delle multinazionali o ragiona con la propria testa". Nonostante il docente universitario abbia accolto positivamente il secondo pronunciamento della Corte d'Appello di Ancona, a ben sei anni di distanza dall'inizio della vicenda, Battaglia lancia però un allarme, sottolineando quanto le tempistiche giudiziarie rischino di far finire il tutto in un nulla di fatto: "Di ritardo in ritardo, aspettando la Cassazione, andiamo incontro alla prescrizione che si avvicina sempre di più. Non mi meraviglierei se questa vicenda dovesse finire in niente".