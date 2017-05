Continua la polemica a distanza fra Beppe Grillo e i “media mainstream”, a colpi di retroscena, interviste e repliche sul blog del capo politico del MoVimento 5 Stelle. Oggi Grillo parte addirittura da una citazione manzoniana, parlando della figura dell’untore e ricordando la storia di Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora, accusati di essere gli untori della peste che sconvolse Milano nel 1630.

Per Grillo, allo stesso modo, i media stanno accusando i militanti, i portavoce e gli elettori del MoVimento 5 Stelle di essere “i nuovi untori”, un pericolo “per l’igiene pubblica e la vita dei cittadini”. Si legge sul suo blog

Oggi gli untori additati al pubblico ludibrio dai mass media, nella speranza di aizzare un'isteria popolare d'altri tempi, sono gli esponenti del MoVimento 5 Stelle: io, i nostri portavoce, i nostri sindaci, i nostri attivisti, i nostri elettori. La propaganda di regime, in preparazione alle elezioni politiche, ha fatto un salto di qualità. Il MoVimento 5 Stelle è diventato un pericolo per l'igiene pubblica e la vita dei cittadini. E' colpa di Beppe Grillo se i bambini prendono il morbillo, eppure è falso. E' colpa della campagna del MoVimento 5 Stelle se calano le vaccinazioni che mettono a rischio la vita di tuo figlio, eppure non c'è stata nessuna campagna e il MoVimento 5 Stelle è per la massima copertura vaccinale. E' colpa della Raggi se i bambini muoiono azzannati dai ratti, anche se è una fake news sparata dalla Moretti in diretta tv. E' colpa dei grillini se i topi banchettano all'aeroporto di Fiumicino, e pazienza se è una bufala diffusa dal Corriere e dal Tg5. E' colpa dei 5 Stelle la gestione dei rifiuti di Roma, anche se l'ha gestita il Pd con Mafia Capitale per anni. E' colpa del MoVimento 5 Stelle quello che accade in Venezuela. E' colpa del MoVimento 5 Stelle se ci sono morti nel mediterraneo. E' il MoVimento 5 Stelle che unge e sta causando lo sfascio dell'Italia. E' colpa del MoVimento se non c'è una legge elettorale. E' colpa del MoVimento il debito pubblico, anche se con Renzi è aumentato di 123 miliardi. E' colpa del MoVimento 5 Stelle se l'Europa si sta sfaldando. La carenza di libertà di stampa è chiaramente imputabile a Beppe Grillo, colpevole di avere un blog mentre chi lottizza la RAI non ha ovviamente nessuna colpa. E' colpa dei grillini se si diffondono le "fake news" che confondono le persone. Dagli, dagli all'untore, dagli, dagli al grillino.