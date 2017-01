Quasi non riusciva a muoversi quando una volontaria lo ha trovato, accucciato e infreddolito, in una scatola con una copertina, in una zona periferica di Dallas, in Texas, ampiamente popolata di cani randagi. A lui si è avvicinato Leslie Ysuhuaylas, la volontaria di un’associazione che si occupa di randagi, la The Underdog Project, che è riuscita appena a fargli alzare per un attimo la testa. Quel cagnolino, poi chiamato Benny, aveva il muso gonfio e una ferita profonda sulla gamba. Quando la volontaria ha cercato di soccorrerlo ha notato che Benny non era solo: c’era anche un altro cane, una femmina che i volontari conoscevano da tempo come Betty, che vegliava sul suo amico da giorni, e che da quando probabilmente Benny era stato abbandonato ferito gli portava da mangiare. “Betty ci osservava da lontano e non andava via, continuava a fissare il suo amico”, ha raccontato la volontaria che ha così deciso di soccorrere entrambi i cani. Dopo aver caricato e portato Benny dal veterinario, i volontari sono infatti tornati indietro a riprendere Betty.

Ora Benny e Betty sperano di trovare una famiglia e stare insieme – Grazie anche al supporto di un’altra associazione, i due cani sono stati quindi messi al sicuro insieme. “Ci spezza il cuore pensare che giorno dopo giorno, Benny sia riuscito a sopravvivere in quella scatola, nel freddo delle notti”, ha commentato l'associazione di volontari tramite Facebook. Le condizioni del cane erano davvero critiche quando è stato trovato, ma fortunatamente le cure hanno avuto effetto e ora trascorre la sua convalescenza in una famiglia affidataria. Non appena i due amici saranno in condizioni di viaggiare, verranno portati nella sede newyorkese di un’associazione animalista con la speranza che possano trovare una famiglia e stare insieme.