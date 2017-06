Da oggi chi compirà delitti contro il patrimonio culturale, riceverà pene più severe. Così come maggiori e più efficaci saranno gli strumenti alla portata della magistratura per indagare contro coloro che sfregeranno, ricicleranno o ricetteranno beni culturali. Il disegno di legge che riforma la disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale, infatti, è stato approvato in prima lettura dalla Camera. L'iter parlamentare, di soli sei mesi, ha testimoniato "la sensibilità del Parlamento” rispetto al tema dei reati contro il patrimonio culturale. Così si è espresso il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini

Grazie anche alle modifiche introdotte nel corso del dibattito nelle commissioni parlamentari questa riforma introduce strumenti efficaci e moderni per contrastare i reati contro il patrimonio culturale. Un provvedimento molto importante, non solo per l’Italia, ma per l’intera comunità internazionale che, a partire dall’Onu fino al G7 Cultura di Firenze, identifica sempre più la tutela del patrimonio culturale come una priorità. Con queste nuove norme l’Italia si pone all’avanguardia nel mondo.

I nuovi reati contro il patrimonio culturale.

Le fattispecie di reato ora previste sono

furto di beni culturali

appropriazione indebita di beni culturali

ricettazione di beni culturali

riciclaggio di beni culturali

illecita detenzione di beni culturali

violazioni in materia di alienazione di beni culturali

uscita o esportazione illecita di beni culturali,

possesso ingiustificato di metal detector

danneggiamento, deturpamento

imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

devastazione e saccheggio di beni culturali

contraffazione di opere d’arte

attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

L’aumento delle pene, oltre a rafforzare la deterrenza, ha un effetto di trascinamento utile sugli strumenti processuali, tra i quali l’arresto in flagranza, il processo per direttissima, le intercettazioni telefoniche.