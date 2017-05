in foto: Benedetta Podestà, 18 anni (Facebook).

Non riesce a darsi pace Claudio Podestà, papà di Benedetta, la 18enne italiana trovata senza vita nell'appartamento dove viveva a Londra lo scorso 29 aprile. Alle sue domande sulla morte della figlia, che si era da poco trasferita nella capitale inglese per approfondire la conoscenza della lingua locale, non riesce ad avere risposte. Soprattutto dal Consolato italiano, che ha, a sua detta, liquidato le sue richieste d'aiuto. "Sa quanti casi di decessi di ragazza italiani abbiamo qui ogni anno? Non possiamo seguirli tutti", si è sentito dire al telefono da un funzionario. Per questo ha deciso di rivolgersi direttamente al ministro degli Esteri Angelino Alfano, per segnalargli l'inadeguatezza della risposta ricevuta.

"Voglio fare in modo che altri genitori come noi non debbano subire oltre al grave lutto il totale oblio", ha sottolineato Claudio Podestà al quotidiano Il Secolo XIX, ormai sfinito dopo un mese trascorso a capire cosa sia realmente successo a Benedetta quella tragica sera del 29 aprile scorso. La madre della ragazza, che lavorava come cameriera in un pub, l'aveva sentita l'ultima volta pochi giorni prima della sua morte, il 25 aprile. Poi il silenzio, fino al ritrovamento del corpo senza vita, sul quale, tuttavia, non sono stati ritrovati segni di violenza, lividi o ferite da taglio. È probabile che sia stato un malore a causare il decesso della 18enne, ma solo l'autopsia potrà fare luce su una situazione che appare ancora piena di ombre.

D'altronde, Benedetta aveva detto ad un'amica di avere un forte mal di testa pochi giorni prima la sua morte. Le autorità inglesi avevano a loro volta confermato che non si è trattato di un caso di omicidio, ma aveva comunque disposto tutti gli esami del caso per stabilire le cause precise del decesso. E proprio per avere notizie più dettagliate il padre aveva contattato il Consolato, ricevendo in cambio la surreale risposta.