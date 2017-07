Uno spaventoso incidente stradale si è verificato questa mattina, venerdì 14 luglio, nella provincia di Belluno. Due auto si sono scontrate lungo la strada regionale Agordina a Sedico, in località Candaten, una strada già più volte teatro di incidenti in passato. In questo caso, a essere coinvolte, sono state appunto due automobili, una Volkswagen Golf e una Suzuki Vitara. Entrambe le vetture sono rimaste pesantemente danneggiate a causa dell’incidente – la cui esatta dinamica è ancora da ricostruire – e in un particolare la Golf si è letteralmente spezzata in due parti.

Code e rallentamenti alla circolazione – Fortunatamente però, nonostante la gravità dell’incidente, non si registrano vittime. Nello schianto sono rimaste ferite tre persone, tutte portate in ospedale per i controlli del caso, ma nessuno dei feriti – stando a quanto si legge sui quotidiani locali – sarebbe in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi del caso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti alla circolazione nella zona teatro dello schianto.