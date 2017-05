Sembra una scena da sit-com ma è la pura realtà. A Belluno, un ladro è riuscito a svaligiare in pochi minuti l'abitazione di un avvocato in via Cattarossi nonostante i rumori prodotti nel corso della rapina avessero svegliato la proprietaria di casa. Nessuno spray soporifero né violenze fisiche: soltanto un equivoco. Il rapinatore si è introdotto in casa scavalcando la recinzione e rimuovendo il cilindro della porta, non si sa se da solo o con dei complici.

Destata dai rumori anomali, verso le 4 del mattino, la donna, un'80enne, si sarebbe alzata dal letto per andare a controllare, imbattendosi nel ladro e scambiandolo per il figlio. Stando alle informazioni attualmente disponibili, la donna lo avrebbe addirittura chiamato per nome senza che questi rispondesse ma solo mezz'ora dopo quel silenzio avrebbe fatto scattare in lei il sospetto che, forse, la figura incrociata fosse qualcun altro.

In questo lasso di tempo, è stata messa a segno una rapina dal valore ragguardevole: ben 35mila euro tra Rolex, collane d'oro e anelli con diamanti, più il portafogli con dentro banconote e carte di credito e, visto che a un figlio, vero o presunto, non si nega l'uso dell'auto, anche la Mercedes Classe B parcheggiata nei pressi dell'abitazione, per un totale di almeno 60mila euro. Soltanto verso le 4 e 30 del mattino la donna avrebbe allertato le autorità, senza però essere in grado di fornire agli agenti di polizia dettagli utili a rintracciare la misteriosa figura del ladro incrociato in casa.

Nonostante tutto, si può dire che le cose siano finite bene. Se il malvivente non avesse mantenuto la calma, le cose avrebbero potuto prendere una brutta piega e la donna avrebbe potuto subire un'aggressione, chi sa con quale esito. Durante la notte, un altro furto è stato registrato in via Bettio mentre un'altra effrazione è stata tentata in una via nei pressi di quest'ultima. Non si sa se gli autori siano gli stessi del caso di via Cattarossi.